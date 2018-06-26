Сергей Прядкин: "Торопить с системой VAR в чемпионате России мы никого не будем"

Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что внедрять систему видоепомощи судьям (VAR) лига будет поэтапно. По его словам, в организации понимают, что это очень дорого стоит. VAR сейчас используется на чемпионате мира-2018, который проходит в России.

– Будут ли РФС или РФПЛ выкупать у ФИФА систему видеопомощи судьям (VAR)?

– На данный момент VAR — это эксперимент, который был проведен на чемпионате мира в России. Если они оставят эту систему нам, хотя никаких официальных заявлений об этом еще не было, мы постараемся ее использовать. Но в любом случае этим вопросом занимается рабочая группа РФС. Уже организовано обучение специалистов — судей — использованию этой системы. Думаю, мы будем вводить ее поэтапно. Если стадион готов, то введем, одобрим совместно с РФС и будем использовать. Но если не готов, то торопить мы никого не будем, так как понимаем, что это все очень дорогостоящая история.