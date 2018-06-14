22:01 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сергей Прядкин: "Ребята восприняли победу над Саудовской Аравией без эйфории"


Президент РФПЛ Сергей Прядкин подчеркнул, что игроки сборной России спокойно восприняли разгром Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира-2018. Россияне разгромили соперника 5:0.

- Был в раздевалке сейчас, могу сказать, что ребята восприняли эту победу без лишней эйфории. Красивая игра, но главное все впереди. Команда продолжает работать и готовиться к самым важным матчам, - цитирует "Р-Спорт" Прядкина.

Россия - Саудовская Аравия

 

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https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180614/1138010245.html

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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