Сергей Прядкин: "Ребята восприняли победу над Саудовской Аравией без эйфории"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подчеркнул, что игроки сборной России спокойно восприняли разгром Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира-2018. Россияне разгромили соперника 5:0.

- Был в раздевалке сейчас, могу сказать, что ребята восприняли эту победу без лишней эйфории. Красивая игра, но главное все впереди. Команда продолжает работать и готовиться к самым важным матчам, - цитирует "Р-Спорт" Прядкина.