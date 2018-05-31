Сергей Прядкин: "Некоторые игроки понравились, особенно Игнашевич"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что игроки сборной России в товарищеском матче с Австрией (0:1) находились под нагрузками. По его словам, это могло служить причиной поражения.
- Я сейчас на эмоциях. Некоторые игроки понравились, особенно Сергей Игнашевич, - приводит "Р-Спорт" слова Прядкина. - Очень хорошо сыграл Игорь Акинфеев. А остальные... Даже не знаю. Наверное, ребята под нагрузками, может, что-то еще. Чем объяснить такое большое количество брака? Честно, даже не знаю.
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https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180531/1137509654.html
glass99
MrSmith1982 Уровень РФПЛ - ДНО. Уровень сборной - ДНО. ___________________________________________________________________________________________________________ Снизу ещё постучат)))
00:44
MrSmith1982
Уровень РФПЛ - ДНО. Уровень сборной - ДНО. Не удивительно что Прядкину нравятся ДНИЩА!!!
00:36
эстонский армеец
Лучше молчать. Ещё одно кособокое высказывание в попытке задницу прикрыть!
00:31