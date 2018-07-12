Сергей Прядкин: "Если бы сборная России прошла хорватов, вышла бы в финал"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что сборную России после домашнего чемпионата мира ждет неплохое будущее. Глава премьер-лиги рассчитывает, что национальная команда хорошо начнет выступление в Лиге наций.

На ЧМ-2018 команда Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, где в Сочи проиграла Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти). Соперниками сборной России по новому турниру под эгидой УЕФА будут Турция (7 сентября – на выезде, 14 октября – дома) и Швеция (11 октября – дома, 21 ноября – на выезде).

– Вдвойне обидно, что в Сочи проиграли по пенальти, – цитирует "Р-Спорт" Прядкина. – Если бы в Сочи прошли, то прошли бы (в финал. – Прим. "СЭ"). Есть ощущение, что осенью будет хороший старт. Уверен, что будет две-три крупные замены (в составе. – Прим. "СЭ"), проявят себя молодые игроки – Ташаев, Чалов. Думаю, нас ожидает неплохое будущее.

Накануне, 11 июля, сборная Хорватии обыграла Англию (2:1 д.в.) и впервые в истории вышла в финал чемпионата мира. В решающем матче турнира "шашечные" сыграют с Францией (15 июля, Москва, "Лужники").

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