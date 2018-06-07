Сергей Прядкин: "Благодаря ЧМ-2018 мы получили феноменальную инфраструктуру"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сказал, что ЧМ-2018 помог российскому футболу получить отличную инфраструктуру.

- Мы счастливы, что Россия проводит этот чемпионат, и благодарны всем тем, кто участвовал в том, чтобы турнир достался нашей стране, - цитирует Прядкина ТАСС. - Скажу от лица всех футбольных функционеров, клубов и футболистов. Мы получили феноменальную инфраструктуру - стадионы, базы, и это действительно здорово. Теперь больше половины клубов премьер-лиги будут играть на новых аренах. Нам необходимо иметь профессиональные клубы на всех стадионах, построенных к турниру. Только имея такой клуб можно задействовать арену и поддерживать ее. Тем более государство сейчас идет навстречу клубам, готово несколько лет держать стадион на государственном балансе.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

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