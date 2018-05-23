Сергей Овчинников: "Слава богу, Игнашевич согласился вернуться в сборную России"

Бывший вратарь сборной России, а ныне старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников в интервью "СЭ" подвел итоги сезона. По его словам, вызов в сборную России защитника Сергея Игнашевича – логичный шаг.

– Вызов в сборную Игнашевича – сюрприз?

– Ничуть. Шаг напрашивался. Точнее, попытка со стороны Станислава Саламовича пригласить Сергея Николаевича помочь команде на чемпионате мира. Другое дело, что ответил бы сам Игнашевич. Слава богу, он согласился. За это решение мы должны поблагодарить его при любом раскладе – даже если не выйдем из группы.

– Давно называете Игнашевича по имени-отчеству?

– Я очень уважаю Сергея, вот и допускаю такой оборот в интервью. Хвалить людей надо, когда они играют. А не после, как почему-то повелось в России.

– Полагаете, при схеме с тремя центральными защитниками Игнашевич будет в основе сборной?

– Сто процентов! Альтернативы-то нет! Да, могут писать, что возрастной, скорость уже не та… Но где взять лучше?! Игнашевич по-прежнему один из сильнейших центральных защитников в нашей стране, профессионал экстра-класса. С высочайшим уровнем тренированности. Никаких поблажек себе не дает, всегда работает с максимальной выкладкой. Это пример для молодого поколения. Если б таких футболистов было больше, у Черчесова не болела бы голова.

– Весной у ЦСКА был тяжелейший график, но Игнашевич играл без замен.

– Что вас удивляет?

– Были опасения, что не выдержит нагрузку?

– Нет. Иначе бы на поле не появлялся. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Овчинникова - скоро в "СЭ"

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