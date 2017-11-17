Сергей Лавров: "Россия принимает все необходимые шаги в обеспечении безопасности на ЧМ-2018"

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что российские правоохранительные органы делают все, чтобы обеспечить безопасность на чемпионате мира-2018. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России на 12 стадионах.

- Обеспечение максимально комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков - наш безусловный приоритет, - цитирует ТАСС Лаврова. - Российские правоохранительные органы предпринимают все необходимые шаги в этом направлении. В частности, в целях профилактики угроз терроризма создан межведомственный оперативный штаб, координирующий усилия соответствующих силовых структур.

Чтобы свести риски к минимуму, наладили плотное взаимодействие с зарубежными партнерами, в том числе в рамках открытой для всех государств конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, в частности футбольных матчей. Предусмотренные конвенцией национальные футбольные информационные пункты имеют доступ к закрытому интернет- порталу, где размещена информация о болельщиках - нарушителях общественного порядка, "группах риска", а также содержатся другие полезные сведения.