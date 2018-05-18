Сергей Лавров: "Гости ЧМ-2018 получат много впечатлений от русского гостеприимства"

Глава МИД РФ Сергей Лавров критически отозвался о бойкоте чемпионата мира-2018. Ранее стало известно, что некоторые страны намерены сократить официальные делегации на турнир в России.

- Спорт должен быть вне политики. Бойкоты международных турниров противоречат духу и принципу fair play и спортивных ценностей и не имеют ничего со спортом высших достижений. Больше всего от бойкотов страдают спортсмены и болельщики, - цитирует clarin.com Лаврова. - Я уверен, что чемпионат мира станет настоящим спортивным событием, и наши гости увидят футбол высокого качества и получат много хороших впечатлений от традиционного русского гостеприимства.

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