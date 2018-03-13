Сергей Лапочкин: "В Саудовской Аравии не очень верят в сборную на ЧМ-2018"

Российский арбитр Сергей Лапочкин поделился впечатлениями от работы в матче чемпионата Саудовской Аравии. Он обслуживал матч между "Аль-Кадисией" и "Аль-Ахли".

- Судейский комитет Саудовской Аравии выслал приглашение. Я разговаривал с Сергеем Ивановым, - сказал Лапочкин в эфире канала "Наш футбол". - Он рассказал, как они питались, как одевались, где жили, так что я знал, что и как.

Поразило меня то, что там неплохой футбол, может, не такой качественный, но очень быстрый. Все бегут вперед. Отобрали мяч - вперед отдали. Выполняют большой объем работы. В целом все достойно.

- Есть ли шансы у саудитов в матче с нашей сборной?

- Мне сложно судить, в том матче, который мы обслуживали, был только один игрок из сборной. Местные арбитры не очень верят в свою сборную. Но они говорят, что не верили, что команда вообще попадет на чемпионат мира.