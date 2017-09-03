Сергей Кривцов: "Думаю, все игроки "Шахтера" хотели обыграть Луческу"

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов в интервью Footboom подчеркнул, что имел особую мотивацию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Турцией (2:0). Он выразил мнение, что все футболисты горняков хотели обыграть главного тренера турок Миру Луческу, ранее возглавлявшего клуб из Донецка.

– У турецкой команды под руководством Луческу ничего не выходило, – вопрос Кривцову.

– Да, это свершилось. Для меня была особая мотивация, чтобы у них ничего не вышло сегодня. Думаю, все игроки "Шахтера", которые проходили его футбольное обучение, где-то хотели обыграть его. Хоть они и выучили нас хорошо, но нам удалось сегодня добыть результат. Хорошо, что все так сложилось, и мы добыли важные очки.

– Было уже заметно, что по игре Турция – команда Луческу? Или он еще не успел за короткий промежуток времени привить свой футбол?

– Во-первых, у него было еще мало времени. Во-вторых, менталитет турецкой сборной тяжело изменить. А организации, как у сборной Германии, у турецкой команды никогда не будет. Поэтому где-то ему еще и не удалось ничего особо изменить.

– Теперь уже все мысли на Исландию?

– Да, если не обыграем соперника в следующей игре, то сегодняшняя победа нас уже не будет так радовать. Будем делать все возможное, чтобы добыть три очка в Исландии.