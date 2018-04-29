Сергей Корниленко: "Самара Арена" - просто топ. Город и область этого заслуживают"

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко остался доволен стадионом чемпионата мира-2018 в Самаре. Накануне "Крылья" в первом тестовом матче на "Самара Арене" приняли "Факел". Хозяева победили 2:1, Корниленко реализовал 11-метровый.

– Стадион, конечно – просто топ, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Корниленко. - Думаю, что город и область заслуживают этого. Об этом, наверное, даже не могли мечтать. То, что мы увидели вживую, – готовый вариант, – на самом деле фантастика. Теперь остается только радовать наших фанатов, болельщиков и простых людей хорошим футболом и хорошими результатами. Плохо играть на таком стадионе мы не имеем права.

– Были ли у вас мурашки, когда выходили на поле?

– Мурашек как таковых не было, просто хотели очень сильно выиграть. Результат над нами довлеет, мы не имеем права сейчас на осечки. Знали результаты наших конкурентов. В принципе, какого-то страха и мандража у нас не было, с первой минуты завладели инициативой, но пропустили ненужную контратаку. "Факел", наверное, три раза перешли на нашу половину поля и забили нам гол. Слава Богу, что все так вышло, мы перестроились, переломили ход игры и идем домой с победой.

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь