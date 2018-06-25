Сергей Кирьяков: "У Салаха сыграло чувство обиды за результат. Может, он неправильно интерпретировал ситуацию в Чечне"

Экс-форвард "Динамо", "Карлсруэ" и сборной России Сергей Кирьяков поделился с "СЭ" мнением о том, что форвард сборной Египта Мохамед Салах может уйти из национальной команды. По информации CNN, египтянин недоволен тем, насколько широко СМИ освещали его встречу с руководством Чеченской республики. По мнению Салаха, его использовали в политических целях.

– Это реакция на положение и состояние сборной, – считает Кирьяков. – Ведь Египет потерпел поражения в двух матчах и лишился шансов попасть в плей-офф. Думаю, здесь сыграла обида за результат. Чечня умеет принимать гостей и всегда делает это очень хорошо. Не верю этим слухам. Может быть, эту ситуацию он просто неправильно интерпретировал. (Игорь НОВИКОВ)

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