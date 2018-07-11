Сергей Кирьяков – о матче Хорватия – Англия: "После высказываний Виды и Вукоевича британцам обеспечена поддержка россиян"

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от второго полуфинального матча ЧМ-2018 Хорватия – Англия, который состоится сегодня в "Лужниках". По мнению ветерана, англичан будут поддерживать российские болельщики из-за высказываний хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича. Защитник сборной Вида и член делегации Вукоевич после победы над Россией в четверьфинале чемпионата мира (1:1, пенальти 4:3) записали видео, в котором произносят лозунг "Слава Украине".

– Думаю, игра получится интересная. Англичане и хорваты любят владеть мячом, матч будет похож на предыдущий полуфинал Франция – Бельгия – жду много позиционного футбола, – сказал Кирьяков. – Обе команды при потере мяча станут грамотно отходить назад и встречать соперника у центральной линии. Могу предположить, что голов много не случится, соперники будут осторожничать. Возможно, все решит один мяч, который, как и вчера, придет со стандартного положения. Хотя, скорее всего, финалист определится в серии пенальти.

– На чьей стороне ваши симпатии?

– Я за британцев. Все-таки финал Франция – Англия – это интригующая вывеска, такая встреча более эффектна, чем с участием хорватов. К тому же высказывания, которые позволили себе игрок сборной Хорватии Вида и член делегации этой команды Вуковевич, настроили против балканцев большую часть болельщиков из России. Думаю, что теперь поддержка англичанам обеспечена.

– У кого из сегодняшних полуфиналистов больше шансов против Франции в финале?

– У Англии: она придерживается определенного стиля, у нее неплохая тактическая схема – команда хорошо перестраивается из обороны в атаку за счет активных действий крайних защитников. Британцы прагматичны, не отходят от своего плана на игру, в отличие от вчерашних бельгийцев, которые пробовали разные варианты, бросаясь от одного к другому, что в итоге не сработало. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)