Сергей Кирьяков: "Не уверен, что справа сыграет Самедов, а не Фернандес"

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что защитник ЦСКА Мариу Фернандес будет полезен при атакующих действиях. Сегодня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) огласила список из 23 футболистов, которые примут участие в ЧМ-2018.

– Впереди альтернативы Смолову нет?

– При схеме 5-3-2 можно попробовать и двух нападающих – Смолова и Дзюбу. Другое дело – как они будут взаимодействовать? На мой взгляд, и Смолов, и Дзюба в матче с Австрией немного неправильно играли без мяча. Центральный форвард должен находиться в штрафной, во вратарской, а Федор и Артем иногда сваливались на фланги… И в нужный момент в нужном месте их не оказалось.

– Если Черчесов сыграет в три центральных защитника, кого видите на месте латералей? Самедов застолбил себе место справа.

– Я бы не был так категоричен. Слева все очевиднее, там есть Жирков, который и впереди может сыграть, и имеет навыки разрушения. А справа, например, можно попробовать Мариу Фернандеса. Он часто подключается к атакам. Можно смело делать слепую диагональ на правый край вратарской, куда прибегает игрок ЦСКА. Он четко выполняет этот маневр, постоянно лезет вперед. Так что не уверен, что справа выйдет Самедов. Но это только мое мнение, я не могу его никому навязывать.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира встретится с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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