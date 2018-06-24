Сергей Кирьяков: "Мексика и Германия выйдут в плей-офф из группы F"

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков, выступавший в 90-е за "Карлсруэ" и "Гамбург", считает, что сборные Германии и Мексики выйдут в плей-офф чемпионата мира от группы F. У Мексики после двух туров шесть очков, а у Германии - 3.

- Кто же выйдет из этой группы?

- Германия – сто процентов. Ну и Мексика, скорее всего. Команда быстрая, техничная, нацеленная на атаку. Шведам с ней будет нелегко. С немцами сейчас они наелись, много работали без мяча. К тому же в защите собраны возрастные футболисты. Успеют ли восстановиться? (Александр КРУЖКОВ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу