Сергей Кирьяков: "Игроки сборной России допускали слишком много ошибок"

Бывший нападающий немецкого "Карлсруэ" и сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал товарищеский матч между сборными России и Австрии. Австрийские футболисты добились победы со счетом 1:0.

– Мы с вами увидели новую расстановку в национальной команде, которая активно муссировалась в последнее время. В первом тайме движение было неплохим, старались прессинговать на половине австрийской сборной, при этом соперник не допускал особых ошибок, и, когда давление нарастало, старался отрезать нашу группу игроков передней линии, – цитирует ТАСС Кирьякова. – Наши футболисты старались владеть мячом, но, к сожалению, допускали много ошибок, в позиционных атаках не наблюдалось взаимопонимания. Несмотря на долговременное присутствие на половине соперника, что-то опасное создать мы так и не смогли.

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