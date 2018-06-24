Сергей Кирьяков: "Германия станет чемпионом мира"

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков, выступавший в 90-е за "Карлсруэ" и "Гамбург", считает, что сборная Германии является фаворитом чемпионата мира. Кроме того, в числе претендентов Кирьяков назвал Францию и Бразилию.

- Для Владислава Радимова фаворит чемпионата мира – Бельгия. А для вас – кто?

- Германия!

- Вы же сами говорите – от немецкой машины ничего не осталось.

- Думаю, после волевой победы над шведами немцы раскочегарятся, в плей-офф покажут другой футбол и станут чемпионами. Не забывайте – в каждом матче они создают кучу моментов. Просто пока немножко не везет. Рано или поздно должно прорвать. Есть еще две сборные, у которых хорошие шансы на победу.

- Это кто же?

- Франция обладает великолепным подбором игроков в каждой линии. Бразилия тоже очень сильна, потенциал у команды огромный. Если прибавит, с ней будет очень тяжело бороться. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью доступно здесь

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу