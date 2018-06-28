Сергей Кирьяков: "Германия-2014 и Германия-2018 - это небо и земля"

Экс-форвард "Карлсруэ" и сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал "СЭ" выступление сборной Германии на чемпионате мира-2018. Накануне команда Йоахима Лева уступила Корее (0:2) и заняла четвертое место в группе F.
- Что ждет Германию дальше? Переворот?
- Думаю, немцы быстро разберутся. Все разложится по полочкам. Напрашивается омоложение состава, в ближайшем будущем мы увидим совершенно другу команду. Талантов там много, юношеский футбол очень высокого уровня. С будущим проблем не будет. Другое дело – все ждали другой игры на этом чемпионате мира. Конечно, потерпеть поражение можно в любом отдельно взятом матче. Но то, что Германия показала четыре года назад в Бразилии, и то, что сейчас, - это небо и земля. (Игорь НОВИКОВ)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/