Сергей Кирьяков: "Если Франция понесется вперед, то может разорвать Хорватию"

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков отметил, что, по его мнению, лучшим игроком чемпионата мира стал нападающий Кильян Мбаппе. Финал турнира, в котором сыграют Франция и Хорватия, состоится сегодня на стадионе "Лужники" в Москве.

– На чьей стороне ваши симпатии в финале?

– Буду поддерживать Францию. Мне нравятся Мбаппе, Гризманн, Погба. Думаю, сегодня они проведут суперматч. У Мбаппе вообще глаза горят – парень хочет войти в число элитных футболистов и для него это очень хороший шанс. Французы на ходу, они физически хорошо подготовлены. Набор игроков у них такой, что вряд ли допустит какую-то ошибку в решающей встрече. А Хорватия прошла весь плей-офф через дополнительное время. На этот раз у балканцев вряд ли получится – соперник очень силен. Возможно, "трехцветные" действовали не так эффектно, с долей прагматизма, но видно, что все подчинено результату, команда знает, что делать.

Можно вспомнить отрезок с Аргентиной, когда французы стали проигрывать, но никакой паники не возникло – команда Дешама включила полные обороты, показала всем, насколько мощно и агрессивно способна выглядеть и за короткое время забила три мяча. А в финале беречь силы незачем, и если французы включатся на полную, хорваты вряд ли что-то смогут противопоставить.

– На какие персональные противостояния вам будет интересно посмотреть?

– В середине поля Погба против Модрича и Ракитича. Манджукич против Варана и Юмтити – думаю, защитники справятся. А впереди у Франции должна сработать связка Мбаппе – Гризманн, которые должны показать свою силу.

– Для вас Мбаппе – лучший игрок турнира?

– Да. Еще отметил бы Эдена Азара из сборной Бельгии. Это настоящий капитан, который ведет за собой команду, но мы видели, насколько Франция оказалась хороша в матче против "Красных дьяволов" – практически ничего не дала сделать сопернику, в том числе, и Азару. Полагаю, то же самое случится и в финале.

– Счет будет крупный?

– В решающей встрече такого, как правило, не бывает. Хотя эта Франция если понесется вперед, может разорвать соперника. Но хорваты достаточно умно играют. У них есть опытные футболисты в составе, которые знают, когда засушить, когда мяч подержать. Неплохо исполняют стандарты. "Трехцветным" придется непросто. Здесь все зависит от того, насколько быстро они забьют. Если это случиться на первых минутах, то возможен крупный счет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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