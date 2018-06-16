Сергей Кирьяков: "Дай Месси такой же простор, какой дала Испания Роналду, он бы забил больше"

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков – о ничьей в матче между Исландией и Аргентиной (1:1) в группе D на чемпионате мира.

- Исландия весь ЧМ будет играть, начиная сушить игру с 65-70 минуты?

- У них стратегическое планирование. Они будут играть исходя из того, нужны будут им очки или нет. В матче с Аргентиной ничья не только для Исландии, а любой сборной это положительный результат. Понятно, что в концовке, когда Аргентина все силы бросила на атаку, исландцы до этого много бегали и боролись в первом тайме и естественно, что в концовке они подсели и уже играли по счету.

- Аргентина показалась командой, которая может дойти хотя бы до 1/4 финала?

- Аргентина столкнулась со сложностями, потому что соперник во втором тайме очень компактно оборонялся. Мы видели, что Месси приходилось бить с дальних дистанций, не подпускали к своим воротам или в пределы штрафной площади. Голевых ситуаций не было из-за насыщенности центральной зоны и глубокой линии обороны. Что шло с флангов, было выиграно исландцами - это и понятно. Силенок у скандинавов не хватало, чтобы организовать быстрые ответные атаки, какие были в первом тайме. Они играют в своей манере, мы могли такой же футбол наблюдать на чемпионате Европы. У них также ауты превратились в опасные стандарты. Видно, что есть наигровки, комбинации, когда кто-то борется, а кто-то занимает свои точки. Терпя и веря в свой футбол, они ждут шанса, который обязательно случается в течение матча.

- Аргентина не слишком надеется на Месси? Без него не шла ни одна атака.

- Не только Аргентина, а "Барселона" зависит от Месси. Каждый тренер мечтает иметь в своем составе такого игрока. Многие думают, что можно какими-то коллективными действиями пожертвовать, лишь бы довести быстрее до него мяч. Есть зависимость, будет ли она играть в плюс или в минус - это большой вопрос. По сегодняшнему матчу может быть, это не сыграло в пользу аргентинцев. У них не было плана B и C.

- Почему вчера у Роналду получилась игра против более сильной команды, а у Месси против более слабой - нет?

- Мы говорим немножко о других вещах. Все-таки Испания команда, которая заточена на атакующие действия, здесь больше пространства, маневренности для такого быстрого игрока, как Роналду. С исландцами мы видели, что Месси столкнулся с плотной обороной и, наверняка задание было у исландцев, если Лео получает мяч, его встречает два игрока. Второй, который находится левее или правее центра поля обязательно должен смещаться в сторону Месси и страховать своего партнера. У Роналду было много свободы и ситуаций, когда он получал мяч один, набирал скорость и тогда делал передачи или бил. Дай сейчас простор Месси, я думаю, там было бы намного больше голов, чем забил Роналду. Нельзя так сравнивать. (Арман МКРТЧЯН)