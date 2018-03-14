Сергей Карасев: "Понимаем, что приглашение на ЧМ-2018 зависит от нас самих"

Российский арбитр Сергей Карасев надеется, что ему и его бригаде удастся убедить ФИФА в способности качественно отработать на ЧМ-2018. Сбор судей ФИФА пройдет в ОАЭ с 19 по 23 марта, а после этого организация определится с арбитрами, которые будут работать на чемпионате мира.

– Когда объявят окончательный список, тогда объявят. Мы стараемся делать все, что от нас зависит – сдавать нормативы, тесты, плюс никто не отменял игры, за нами следят как в чемпионате России, так и в международных матчах – надо все отрабатывать, – цитирует ТАСС Карасева. – Мы взрослые люди, понимаем, что все зависит от нас, тут не надо ни на кого кивать. Оценивать шансы не хочу, я уже работаю четыре года, было потрачено много сил, поэтому ждем только решения ФИФА.

Отличие этих сборов только в том, что теперь мы едем бригадами – они разбили нас на конфедерации, на нашем сборе будут шесть судей с ассистентами из Африки и 10 – от Европы. Я поеду с Тихоном Калугиным и Антоном Аверьяновым, мы уезжаем уже в субботу.

Много внимания будет уделяться видеоассистентам, тренировки с этой системой проходят каждый день – моделируются ситуации с настоящими футболистами, судьи по очереди принимают решения, как в игре, а видеоассистенты отслеживают, как нужно, и взаимодействуют с арбитрами. Инструкторы ФИФА подсказывают, делают ремарки, а помимо них, там будут находиться глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина и руководитель судейского департамента организации Массимо Бузакка.