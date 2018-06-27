Сергей Игнашевич: "Самый памятный матч против Испании – полуфинал Евро-2008"

Защитник сборной России Сергей Игнашевич после тренировки заявил, что не знает, будет ли команда перестраиваться перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Испании на схему с тремя игроками в центре обороны. Также он добавил, что вообще не вспоминает предыдущие матчи с "Красной фурией", передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Со здоровьем у меня все в порядке, – сказал Игнашевич. – Занимаюсь по тренерской программе. Пока все футболисты, которые отыграли с Уругваем 45 минут и больше, тренируются чуть меньше.

– Какой матч против Испании в вашей карьере – самый памятный?

– Вообще не вспоминаю эти игры... Но если подумать, то, наверное, полуфинал Евро-2008, когда мы проиграли. Сейчас все мысли только о предстоящей встрече. Никакой ностальгии, никаких воспоминаний.

– Как известно, Испания – очень атакующая команда. Планируется ли в связи с этим перестройка на схему с тремя центральными защитниками? Нарабатываете ее на тренировках?

– Я не тренер – поэтому не знаю, планируется ли перестроение или нет. Пока ничего такого нет. Мы восстанавливаемся.

Матч Испания – Россия состоится в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля. Начало игры – 17.00 по московскому времени.

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