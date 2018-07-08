Сергей Игнашевич: "После матча с Хорватией были слезы счастья"

Защитник сборной России Сергей Игнашевич сказал, что после матча 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии у него были слезы счастья, несмотря на поражение (2:2, пенальти 3:4). После игры футболист, которому 14 июля исполнится 39 лет, объявил о завершении карьеры.

- Спасибо всем и каждому в отдельности, - циттирует "Р-Спорт" Игнашевича. - Приятно наблюдать за вашей реакцией в Москве и других городах. Мы рады, что испытали эти эмоции с вами. Вчера были слезы и у меня, и у ребят. Это были слезы счастья, несмотря на поражение.

Сборная России на чемпионате мира по футболу