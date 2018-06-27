Сергей Игнашевич: "Игра в "Лужниках" – единственный плюс того, что мы заняли второе место в группе"

Центральный защитник сборной России Сергей Игнашевич уверен, что команде хватит сил в матче 1/8 финала чемпионата мира с Испанией для прессинга. Также футболист заметил, что факт проведения матча в "Лужниках" станет для команды положительным моментом.

– Чтобы обыграть Испанию, придется много бегать и агрессивно прессинговать. Сил хватит?

-Если потребуется, значит, будем еще больше бегать и больше прессинговать.

– Насколько для вас большой бонус, что будете играть в "Лужниках" при 80 тысячах зрителей, а не в Сочи?

– Это, пожалуй, единственный плюс от того, что мы заняли в группе второе место, а не первое. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Матч Испания – Россия состоится в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля. Начало игры – 17.00 по московскому времени.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ