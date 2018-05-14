Сергей Игнашевич: "Готов помочь сборной на ЧМ-2018"

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал вызов в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2018. 38-летний игрок заменил травмированного Руслана Камболова.

Последний раз он играл за национальную команду на Евро-2016 против Уэльса (0:3).

- Вчера уже после матча с "Анжи" мне позвонил главный тренер сборной России Станислав Черчесов и предложил встретиться, - цитирует официальный сайт РФС Игнашевича. - Мы обсудили вероятность моего возвращения в команду, если травма не позволит принять участие в сборе Руслану Камболову. Сегодня эта информация получила подтверждение, и я дал согласие. Безусловно, предложение Черчесова, с которым мы были на связи, стало неожиданным. Я посчитал, что будет правильным дать согласие, ведь это чемпионат мира, который, тем более, пройдет в нашей стране. Приложу все силы для того, чтобы помочь команде.

Сборная России на чемпионате мира по футболу