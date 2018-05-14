19:50 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сергей Игнашевич: "Готов помочь сборной на ЧМ-2018"

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Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал вызов в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2018. 38-летний игрок заменил травмированного Руслана Камболова.

 
Рекордсмен сборной России по числу матчей, 38-летний Сергей ИГНАШЕВИЧ.Игнашевич вызван в сборную России

Последний раз он играл за национальную команду на Евро-2016 против Уэльса (0:3). 

- Вчера уже после матча с "Анжи" мне позвонил главный тренер сборной России Станислав Черчесов и предложил встретиться, - цитирует официальный сайт РФС Игнашевича. - Мы обсудили вероятность моего возвращения в команду, если травма не позволит принять участие в сборе Руслану Камболову. Сегодня эта информация получила подтверждение, и я дал согласие. Безусловно, предложение Черчесова, с которым мы были на связи, стало неожиданным. Я посчитал, что будет правильным дать согласие, ведь это чемпионат мира, который, тем более, пройдет в нашей стране. Приложу все силы для того, чтобы помочь команде.

Сборная России на чемпионате мира по футболу 

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/206781

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Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев

То буду, то не буду, теперь снова буду. Непостоянный какой старичок.

20:43

Робат

shpasic на ЧЕ-2016 уже помог) . И ЧЕ-2012 в матче с греками тоже.Серега, окстись! Потом всю жизнь каяться будешь!

20:41

Рональд Рейган

Ну хоть один Белорус будет на этом ЧМ.

20:30

letmebetomorrow

ждем аршавина, павлюченко, погребняк на костылях, но вроде передвигаться может.

20:22

Igrok Igorek

"Помочь"??? Запомните, болелы, эти слова. Он ведь даже не за страну, он в качестве помощи хочет поиграть! Что ж, посмотрю, а после ЧМ напомню ему...

20:04

shpasic

на ЧЕ-2016 уже помог)

20:01

Очень плохой мальчик

Сережа,может не надо?

20:00

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