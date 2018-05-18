Сергей Игнашевич: "Есть ощущение, что я новичок в сборной"

Защитник сборной России Сергей Игнашевич в интервью пресс-службе РФС отметил, что у него новые ощущения после приезда в команду. Игрок в последний раз выходил на поле в составе сборной на Евро-2016.

- С возвращением в родные стены. Какие первые ощущения?

- Спасибо. Мы здесь не собирались, в Новогорске. Мы обычно по отелям в центре или на окраине Москвы. Есть ощущение, что я, с одной стороны, новичок в сборной, но, с другой стороны, все лица знакомые.



- Столько было улыбок, когда ты приехал. Скажи, как Станислав Саламович тебя уговорил? Он сказал, что все было быстро.

- Да, он позвонил, мы встретились. Я дал свое согласие. На самом деле, короткий был разговор. У Черчесова было время убедиться в моем уровне в последнее время, поэтому, если он считает, что я нужен сборной, то я готов приложить максимум усилий, чтобы помочь команде. В какой роли он меня видит, сколько времени будет доверять - для меня неважно.