Сергей Игнашевич: "Есть мысли, что для меня ЧМ-2018 – последний турнир"

Защитник сборной России Сергей Игнашевич в преддверии матча третьего тура группового турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая сказал, что самостоятельно изучает манеру игры лидеров атаки соперника – Эдинсона Кавани и Луиса Суареса. Также 38-летний игрок обороны отметил, что в матчах с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) центральные полузащитники проделали большой объем работы, снизив нагрузку на него и Илью Кутепова.

В матче против уругвайцев, который состоится 25 июня в Самаре, команда Станислава Черчесова поборется за итоговое первое место в группе A. Для этого россиянам будет достаточно сыграть вничью.

– Мы хорошо подготовились, так что выход из группы – заслуженный итог нашей работы, – цитирует официальный сайт ФИФА Игнашевича. – Тренеры тщательно разбирали соперников, и мы сыграли на их слабых качествах. Надавили на болевые места Саудовской Аравии и Египта.

Ребята в центре поля, в первую очередь Юра Газинский и Рома Зобнин, выполняют невероятный объем работы перед нами, защитниками. Может быть, со стороны это не так видно, но мы с Ильей Кутеповым прекрасно это чувствуем. Нам, по сути, остается только не оплошать на своих постах.

Каждый футболист должен хорошо выполнить свою работу на своем участке поля. У меня сейчас мысли о том, как сдержать Кавани и Суареса. Два нападающих, два атакующих игрока, которые хорошо прессингуют и являются главной ударной силой Уругвая. Это меня и заботит – смотрю, как он играют, как взаимодействуют, какие решения принимают. Делаю выводы.

Есть мысли, что уж этот турнир для меня последний. Поэтому очень рад, что мы вышли из группы – тем самым продлив мою карьеру в сборной. Плей-офф чемпионата мира – о таком мы, кажется, и в детстве не мечтали. Наслаждаемся моментом и постараемся пройти как можно дальше.

Раз это мои последние дни в сборной, хочется быть максимально готовым к матчам. Поэтому я очень серьезно отношусь не только к играм, но и к тренировкам, к своей подготовке. Не хочется получить глупую травму, которая поставит крест на мечте.

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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