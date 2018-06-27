Сергей Игнашевич: "Думаю, провокаций от Рамоса и Косты станет меньше - есть ВАР"

Центральный защитник сборной России Сергей Игнашевич заявил, что считает испанцев Жерара Пике и Серхио Рамоса одними из сильнейших в мире на своей позиции. Также он высоко оценил набор исполнителей в центре нападения будущего соперника - сборной Испании, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Что вы думаете о Пике и Серхио Рамосе? – вопрос от испанского корреспондента.

– Отличные защитники! Одни из лучших в мире.

– Перед игрой с Уругваем защитникам сборной России приходилось уделять особенное внимание паре форвардов Суарес - Кавани. Испания знаменита тем, что угроза исходит от многих футболистов. Как справиться обороне?

– Согласен с тем, что у Уругвая есть два ярко выраженных атакующих футболиста, а Испания сильная своей командной игрой, угроза исходит не только от Диегу Косты, но и остальных атакующих игроков. Это усложняет задачу обороны.

– У Испании три разных нападающих – Родриго, Аспас и Коста. Что вы про них думаете?

– Тем не менее, команда играет именно с одним центральным форвардом. Но это, конечно, роскошь – иметь трех разных исполнителей. Диегу Коста устает, выходит Родриго, который тоже силовой и скоростной нападающий. А потом на помощь ему выходит Аспас, который футболист совсем иного плана. Все это усложняет жизнь защитникам. Приспосабливаешься к одному форварду – а потом выходит другой, с иными характеристиками.

– Если говорить про Диегу Косту и Рамоса, их можно назвать провокаторами. Будете как-то особенно готовиться к тому, чтобы не попадаться на их провокации?

– Я думаю, провокаций станет гораздо меньше. Теперь есть ВАР, все стали играть аккуратнее. Не только защитники, но и нападающие.

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