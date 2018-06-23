Сергей Хусаинов: "Зачем нужны видеоарбитры, которые ставят такой пенальти в ворота Туниса?! Нарушение на Азаре было до штрафной!"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов сомневается в целесообразности введения системы видеоарбитров на чемпионате мира-2018. В матче Бельгия – Тунис арбитр встречи Джейр Маруфо назначил 11-метровый в ворота африканцев за фол Сьяма Бен Юссефа на Эдене Азаре. Такое решение он принял, обратившись к видеоарбитрам, так как не до конца был уверен, где именно произошел фол - в штрафной или до нее.

- На мой взгляд, пенальти не было, - считает Хусаинов. - Игрок сборной Туниса фолил на Азаре до штрафной. Это уже бельгиец упал в штрафной площади. Видеоарбитры не помогли. С другой стороны, кто там все это смотрит? Человеческий фактор никуда не делся. Или возьмите вчерашний матч. Два швейцарца валят серба, а судья молчит. Испугался, видимо. Так зачем нужны эти видеоарбитры, если они не видят очевидные нарушения. Как же так, ребята?! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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