Сергей Хусаинов: "Зачем нужны видеоарбитры, если не ставят такой пенальти в ворота Германии?! Судьи сами должны тренироваться, как Дзюба"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов не понимает, как видеоарбитры не назначили пенальти в ворота Германии за фол Боатенга на шведе Маркусе.

-Как можно было не назначить пенальти в ворота немцев в первом тайме? Боатенг же не только в спину толкал шведа. Там еще и подножка была… В центре поля любой арбитр за такой фол сразу бы показал желтую. А когда эпизод происходит в штрафной, судья должен иметь, извините за выражение, яйца. Смелость.

Зачем нужен тогда этот ВАР? Кто вообще эти "варовцы"? Кто там сидит? Они должны быть на порядок выше по восприятию, реакции, чем те, кто судит на футбольном поле.

Вспомните фол Боатенга во втором тайме. И судья еще думал, показывать ему вторую желтую или нет! Ну чего ты ждешь? Это же грубейшее нарушение. А арбитр выдержал какую-то паузу. Он еще советовался? Тут даже думать не о чем - удаляй!

Видеоарбитры - это не выход. Квалифицированные судьи с неба не падают. Надо менять систему отбора. ВАР не особо нужен. Надо отбирать судей так же, как летчиков и космонавтов. А критерий отбора понятен - играл ли человек в футбол? Если да, то правила игры ты выучишь. Плюс нужна еще психологическая устойчивость. А то некоторые от одного рыка Мюллера или Боатенга сразу теряются, трясутся…

Конечно, нужно готовить судей. Футболисты же тренируются, если хотят расти. Моуринью не зря сказал: оставайтесь после тренировок, как Криштиану Роналду, и тренируйте штрафные удары. То же самое относится и к судьям.

Посмотрите на Дзюбу. Про него говорили, что он "деревянный". Но он скрипел, работал через не могу. И вот вам результат. Старался и теперь забивает важные голы на чемпионате мира. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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