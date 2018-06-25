Сергей Хусаинов: "Роналду просто просунул руку, коснулся лица иранца. Никакого удаления там нет!"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: Криштиану Роналду не заслуживал красной карточки в матче с Ираном.

- Судья матча Португалия - Иран - случайный пассажир. Как он может судить на таком уровне?! Эпизод с Роналду. Португалец ничего не нарушал. В правилах четко написано: блокировать можно игрока, не владеющего мячом, если он находится в двух метрах от мяча. А здесь Криштиану находился в 150 метрах от мяча! Иранец его блокировал умышленно.

Криштиану прорывается, просовывает руку, касается немного лица соперника… А арбитр еще идет смотреть видеоповторы. Да не было никакого фола со стороны Роналду.

Там удаления даже близко не было. Боялся, что Криштиану получит красную карточку. Он никого не ударил, не нарушал правила. Это защитник блокировал Криштиану. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Все о чемпионате мира по футболу-2018