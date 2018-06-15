Сергей Хусаинов: "Роналду не симулировал. Это чистый пенальти"

Известный в прошлом судья Сергей Хусаинов считает, что арбитр матча группового турнира чемпионата мира Испания - Португалия верно назначил пенальти за фол на Криштиану Роналду.



- Здесь никаких вопросов нет. Пенальти. Роналду шел по направлению мяча. А защитник его остановил, поймал на бедро, что называется. Умышлено все сделал игрок Испании. Судья молодец. Не испугался указать на "точку" в начале матча с участием таких соперников. Роналду не симулировал, все здесь по делу, - сказал Хусаинов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)