Сергей Хусаинов: "По сравнению с судейством Бриха, ошибки Карасева - ерунда"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов - о спорных моментах в матче ЧМ-2018 Перу - Австралия (2:0), который судила бригада Сергея Карасева.

- На 10-й должен ли был Карасев удалять полузащитника австралийцев Единака за удар ногой в область ключицы Куэвы?

- Теоретически Карасев мог планку жесткости поднять, дав красную карточку Единаку. Но он бы испортил матч, поэтому в данной ситуации дал понять, что это не агрессивное действие, а неосторожность со стороны игрока. После этого игра продолжалась в нормальном русле.

- Во время первого гола было подозрение на офсайд у Герреро.

- Есть такое впечатление, что он был за линией офсайда. Камера не успевает перескочить, но ощущение такое, что было "вне игры".

- Ошибка бригады Карасева?

- Это не ошибка Карасева. Помощник судьи Тихон Калугин должен был фиксировать нарушение. "Вне игры" - только в компетенции помощников. Главный арбитр не может это видеть. В чем еще суть ошибок? У нас нет таких матчей в РФПЛ.

- Каких?

- Сложных. Карасев не может судить матчи с участием команд, которые находятся в прямой конкуренции с ЦСКА и "Спартаком", потому что у него московская бригада арбитров. Если ты не имеешь опыта обслуживания тяжелых матчей, сложно судить.

- Карасев получит еще назначения на турнир?

- Хорошо, что назначили бригаду на третий матч, потому что на первый и второй надо ставить опытных, которые уже судили такие турниры. Вспомните, что сделал Брих в матче Сербией и Швейцарией. Два защитника швейцарцев в заваливали серба в штрафной. Судья даже не пошел смотреть телевизор. А он вообще-то арбитр из бундеслиги! Если ты себе не доверяешь, так иди посмотри! Завалил игру, испортил матч. По сравнению с тем, что Брих натворил, ошибка российской бригады - это ерунда. (Арман МКРТЧЯН)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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