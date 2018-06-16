Сергей Хусаинов: "Пенальти на Гризманне был. Но почему не обратились к ВАР, когда Коста фолил на Пепе? Не последовательно..."

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что видеоарбитры верно определили пенальти в ворота сборной Австралии за фол на нападающем французов Антуане Гризманне.

- Система ВАР работает. Пенальти на Гриззманне был. Француз не симулировал. Он задел ногу соперника, сначала сыграл в матч, а потом, зацепился за защитника. Так что все основания для указания на "точку" у судьи были. Видеоарбитры сегодня помогли, но почему к ним не обратились во время матча Испания - Португалия? Ведь Диего Коста откровенно сфолил на Пепе перед тем, как забил! Непоследовательность. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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