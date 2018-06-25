Сергей Хусаинов: "Наши арбитры избаловали Смольникова. Но на ЧМ их судят по полной программе"

Известный в прошлом судья Сергей Хусаинов считает, что арбитр по делу показал две желтые карточки защитнику сборной России Игорю Смольникову в матче с Уругваем.

- Конечно, Смольников наиграл на удаление. Оба фола тянули на желтые карточки. Но я хочу сказать о следующем. Все это издержки нашего внутреннего судейского корпуса, - заметил Хусаинов.

- В смысле?

- Наши судьи закрывают глаза на игру Смольникова. Не трогают, не обращают внимания. Вспомните, как легионеры "Зенита" себя вели, а им все прощалось. Только Сельдяков поставил на место Кришито, удалив итальянца.

Видимо, наши игроки думали, что везде будут прокатывать их нарушения. В РФПЛ их избаловали. Но здесь, извините, уже чемпионат мира. Другой уровень. Здесь тебя судят по полной программе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча