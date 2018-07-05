Сергей Хусаинов: "Карасева нужно было назначить на матч Англия - Колумбия. Он заслужил еще одну игру"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов не понимает, почему российский арбитр Сергей Карасев отсудил только один матч на чемпионате мира.

- По одному матчу судьи обязаны были отработать на групповом этапе. Если сравнивать с рефери из других стран, конечно, Карасев заслуживал еще одной игры. Мне кажется, Сергея можно было назначить на матч Англия - Колумбия. Уверен, эту встречу нужно было доверить именно европейскому арбитру. Американец оказался просто не готов к такому уровню. Не знаю, почему Коллина сделал именно такой выбор. Эмоции футболистов были спровоцированы неуверенными действиями этого арбитра. Считаю, на эту игру здорово подошел бы как раз Сергей Карасев, он бы точно ее не испортил.

Еще один фактор - пожалуй, самый главный. Россия прошла дальше. Это тоже учитывается Колиной. В принципе, можно было не испугаться и назначить его на матч другой сетки.

Карасев в своей встрече Перу - Австралия ничего не испортил, очень хорошо разобрался в начале встречи, не стал удалять игрока, ограничился только желтой. Сергей соблюдал дух игры, дух футбола. По ходу поединка вообще не возникло никаких конфликтных ситуаций.

Кто-то говорит, что Карасев не заметил офсайд у перуанца. Спорный эпизод. Во всяком случае ВАР же ничего не сказал по тому моменту. Зачем же люди там сидят? (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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