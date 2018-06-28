Сергей Гуренко: "Перед матчем Муслин сказал мне, что нужно менять состав сборной Сербии. Это было странно"

Бывший помощник Славолюба Муслина в сборной Сербии Сергей Гуренко рассказал о причинах ухода тренерского штаба из команды. Накануне сербы уступили сборной Бразилии (0:2) на ЧМ-2018 и покинули турнир.

- Для меня тоже это было очень странно. Последние годы сербы играли в хороший футбол. Много забивала команда. Но после игры с Ирландией что-то непонятное случилось, - цитирует специалиста "Прессбол". - Оставалось два матча, с Австрией и Грузией. Уже тогда чувствовалось напряжение в команде, в отношениях с федерацией. А перед матчем с грузинами Муслин подошел ко мне и сказал, что нужно менять состав. То есть прямо перед игрой мы должны были поставить в команду совсем других людей. Очень странно

Славолюб Муслин был уволен с поста главного тренера сборной Сербии до начала ЧМ-2018. На турнире с командой работал Младен Крстаич.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира-2018