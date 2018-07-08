Сергей Горлукович: "Вида же не оскорбил Россию. Он свободен в политических высказываниях"

Бывший защитник сборных СССР и России Сергей Горлукович не видит ничего страшного в высказываниях Виды и Вукоевича после матча Россия – Хорватия. Хорваты обыграли россиян в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала ЧМ-2018.

– Матч с хорватами приобрел некий политический окрас. Защитник Домагой Вида и экс-игрок команды Огнен Вукоевич посвятили победу Украине и киевскому "Динамо", сказав: "Слава Украине!"

– Ну и что? Это его право. Зачем в этом копаться? Пусть кричит. Зачем обращать внимание на его мнение? Я его не осуждаю и не приветствую. Сказал и сказал. Человек свободен в политических высказываниях. Он же никого не оскорбил. Не надо тут поднимать шум. Никакой агрессии я не увидел. Тем более, потом он сказал, что пошутил. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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