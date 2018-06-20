Сергей Горлукович: "Пусть Смолов скажет спасибо Галицкому за такую зарплату. Какая ему Европа?!"

Бывший защитник сборных СССР и России разнес с в пух и прах игру нападающего Федора Смолова на чемпионате мира.

– Головин по играм на чемпионате мира созрел для "Ювентуса"?

– А я вам приведу другой пример – Смолова. Про него чего только не писали. И "Реал", и "Боруссия"… Так я был в Дортмунде на матче, поспрашивал знающих людней. А они вообще о возможном трансфере ничего не слышали! Представляете? Так что не верьте всему, что пишут. Иногда эта просто агентские игры какие-то.

– Что, кстати, происходит со Смоловым?

– Как бы это помягче выразиться… Наверное, ему надо сказать огромное спасибо Галицкому, что он создал для него такие условия в "Краснодаре", платит такую зарплату. Ведь этот чемпионат мира показывает, что Смолов психологически оказался не готов к такому уровню. Если он даже против Саудовской Аравии пропал на поле, тачку возил! Ну о чем еще можно говорить? Какая Европа? Надо говорить то, что есть. К Европе надо быть готовым – не только по футбольным качествам, но и ментально! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Горлуковича - здесь