Сергей Горлукович: "Как после ЧМ содержать стадион в Нижнем Новгороде? Через год прекрасные поля превратятся в убожества"

Бывший защитник сборной России Сергей Горлукович считает, что после чемпионата мира в России глобально ничего в российском футбольном хозяйстве не изменится. В частности, он считает, что содержание стадиона в Нижнем Новгороде не будет окупаться.

- Чемпионат мира разве не даст толчок развитию футбола в стране?

– Нет, конечно. Знаете, какая сейчас встанет проблема? Как содержать эти стадионы? Где денег на них брать? Ну какой футбол? Построили арену в Нижнем Новгороде – бомба просто! Но как ее эксплуатировать? Да, есть там какая-то команда, на которую ходит максимум пять тысяч. Откуда прибыль брать, чтобы сохранить такую глыбу? Сейчас будут ломать голову, на кого переложить траты. Больше скажу: через год-два прекрасные поля превратятся в убожество и огороды. Потому что никто футболом после ЧМ у нас заниматься не собирается. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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