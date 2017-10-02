Сергей Фурсенко: "Все пять аргентинских футболистов "Зенита" заслуживают играть в сборной"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко выразил радость в связи вызову трех футболистов питерцев - Леандро Паредеса, Эмилиано Ригони и Эмануэля Мамману в сборную Аргентины. По его словам, все аргентинцы в составе сине-бело-голубых достойны играть за национальную команду.

- Мы взяли очень сильных игроков, и все пять достойны играть в сборной, - цитирует ТАСС Фурсенко. - Но три, конечно, – очень хороший результат. Они молодые, и все еще впереди.