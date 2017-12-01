Сергей Фурсенко: "Сборной России некого бояться на ЧМ-2018, порвем любого"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что сборной России некого бояться на чемпионате мира 2018 года. Он также добавил, что россиянам нужно верить в свои силы.
– Бояться некого абсолютно, ведь главное – желание. До матча с испанцами думали, что шансов не будет никаких, а нет – сыграли с ними на равных, – приводит ТАСС слова Фурсенко. - Так что никого не нужно бояться, а нужно верить в свои силы. Порвем любого.
Жеребьевка ЧМ-2018 состоится сегодня в Кремле, начало – в 18.00 по московскому времени. Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Семь ветров
Высказывания балабола фурсенки по прежнему отличаются слабоумием. Отличный функционер. ))
18:43
баламошка
Дура ты, какая всё-таки же дура ты © ))
18:00
Vlаdimir
Ну если бы проводили чемпионат мира по товарищеским матчам .... тогда ... конечно .... А тут .... боюсь как бы не пришлось вспоминать слова Виктор Степановича Черномырдина ...
17:42
spetrov
Порвете - ладно. Хотелось бы в футбол кого-нибудь обыграть. :)
17:32