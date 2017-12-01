17:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сергей Фурсенко: "Сборной России некого бояться на ЧМ-2018, порвем любого"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что сборной России некого бояться на чемпионате мира 2018 года. Он также добавил, что россиянам нужно верить в свои силы.

Бояться некого абсолютно, ведь главное – желание. До матча с испанцами думали, что шансов не будет никаких, а нет – сыграли с ними на равных, – приводит ТАСС слова Фурсенко. - Так что никого не нужно бояться, а нужно верить в свои силы. Порвем любого.

Жеребьевка ЧМ-2018 состоится сегодня в Кремле, начало – в 18.00 по московскому времени. Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. LIVE!

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4777096

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Семь ветров

Высказывания балабола фурсенки по прежнему отличаются слабоумием. Отличный функционер. ))

18:43

баламошка

Дура ты, какая всё-таки же дура ты © ))

18:00

Vlаdimir

Ну если бы проводили чемпионат мира по товарищеским матчам .... тогда ... конечно .... А тут .... боюсь как бы не пришлось вспоминать слова Виктор Степановича Черномырдина ...

17:42

spetrov

Порвете - ладно. Хотелось бы в футбол кого-нибудь обыграть. :)

17:32