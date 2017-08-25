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11:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сергей Фурсенко: "Против Аргентины могут сыграть 5 - 6 футболистов "Зенита"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что клуб делает все для успешного выступления сборной России на домашнем чемпионате мира летом 2018 года. Он отметил, что сине-бело-голубые приняли линию поддержки национальной команды.

Напомним, в пятницу, 25 августа, стало известно, что 10 ноября сборная России в обновленных "Лужниках" сыграет против Аргентины.

– В этом матче в составе сборной России может быть немало игроков "Зенита", – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Исторически всегда было так, что игроки "Зенита" выступали за сборную России. Мы приняли линию поддержки национальной российской команды и прикладываем максимальные усилия, чтобы наши футболисты успешно сыграли на домашнем чемпионате мира. Думаю, что 5 - 6 наших футболистов точно будут играть в этом матче, а то и больше.

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https://rsport.ria.ru/football/20170825/1124759101.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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George81

Исторически сложилось что игроки сборной России стали выступать за Зенит, но история эта недолгая и скоро подойдёт к концу

12:12

serzheo

Ну не неграм же из секты в нашей сборной играть.

12:07

shpasic

вместо матча Аргентина - Россия будет двусторонка Зенита?

12:07

traveller09

Моя догадка в предыдущей теме подтверждена Фурсенко.

12:02

ЗЗ+

Паредес, Дриусси, Маммана, Кранневиттер и Ригони? :)))))))))

11:58