Сергей Фурсенко: "Против Аргентины могут сыграть 5 - 6 футболистов "Зенита"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что клуб делает все для успешного выступления сборной России на домашнем чемпионате мира летом 2018 года. Он отметил, что сине-бело-голубые приняли линию поддержки национальной команды.
Напомним, в пятницу, 25 августа, стало известно, что 10 ноября сборная России в обновленных "Лужниках" сыграет против Аргентины.
– В этом матче в составе сборной России может быть немало игроков "Зенита", – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Исторически всегда было так, что игроки "Зенита" выступали за сборную России. Мы приняли линию поддержки национальной российской команды и прикладываем максимальные усилия, чтобы наши футболисты успешно сыграли на домашнем чемпионате мира. Думаю, что 5 - 6 наших футболистов точно будут играть в этом матче, а то и больше.
George81
Исторически сложилось что игроки сборной России стали выступать за Зенит, но история эта недолгая и скоро подойдёт к концу
12:12
serzheo
Ну не неграм же из секты в нашей сборной играть.
12:07
shpasic
вместо матча Аргентина - Россия будет двусторонка Зенита?
12:07
traveller09
Моя догадка в предыдущей теме подтверждена Фурсенко.
12:02
ЗЗ+
Паредес, Дриусси, Маммана, Кранневиттер и Ригони? :)))))))))
11:58