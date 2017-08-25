Сергей Фурсенко: "Против Аргентины могут сыграть 5 - 6 футболистов "Зенита"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что клуб делает все для успешного выступления сборной России на домашнем чемпионате мира летом 2018 года. Он отметил, что сине-бело-голубые приняли линию поддержки национальной команды.

Напомним, в пятницу, 25 августа, стало известно, что 10 ноября сборная России в обновленных "Лужниках" сыграет против Аргентины.

– В этом матче в составе сборной России может быть немало игроков "Зенита", – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Исторически всегда было так, что игроки "Зенита" выступали за сборную России. Мы приняли линию поддержки национальной российской команды и прикладываем максимальные усилия, чтобы наши футболисты успешно сыграли на домашнем чемпионате мира. Думаю, что 5 - 6 наших футболистов точно будут играть в этом матче, а то и больше.