Сергей Черник: "Для меня игра со сборной Франции - особенная"

Вратарь сборной Белоруссии Сергей Черник отметил, что по-особенному настраивается на игру отборочного турнира ЧМ-2018 с Францией. Отметим, что голкипер выступает за "Нанси" в лиге 2.

– Для меня это особенная игра, поскольку я выступаю во Франции, – цитирует AFP Черника. – Однако сделаю все возможное, чтобы представить свою страну наилучшим образом. Мы должны показать, что способны конкурировать с Францией. У французов одна из лучших команд в Европе и мире. Любой их игрок способен создать нам проблемы.