Сергей Анохин: "Вызов Чалова в сборную поможет стать хорошим игроком в будущем"

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал состав сборной России на чемпионат мира-2018. Сегодня была опубликована окончательная заявка команды. В окончательный список не вошел форвард Федор Чалов.

- Я не буду оригинальным, если скажу, что в первую очередь состав сборной должен определять тренерский штаб, - цитирует "Р-Спорт" Анохина. - Конечно, мне бы хотелось, чтобы было больше молодых игроков. Хотя по последней игре было понятно, что опыт для нашей сборной имеет важную роль. В первую очередь я имею в виду Сергея Игнашевича, Игоря Акинфеева. Так что Станиславу Саламовичу виднее, кто лучше готов. У него есть вся информация.

Но я уверен, что те игроки, которые были в составе, но не попали, являются нашим ближайшим резервом. Наверняка они смогут проявить себя в самое ближайшее время сразу после чемпионата мира. Особенно мне нравится игра Федора Чалова. Я следил за ним еще с юношеских времен. Он ярко играл в клубной лиге чемпионата Москвы. Было видно, что у него большие перспективы. Я надеюсь, что этот вызов в сборную поможет ему и более серьезно к себе отнестись, и поможет стать хорошим игроком в будущем.

Состав сборной России на ЧМ-2018 //

Сборная России на чемпионате мира по футболу