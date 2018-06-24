Сергей Анохин: "Уверен, Карасев обслужит еще не одну игру на ЧМ-2018"

Вице-президент РФС Сергей Анохин признался, что рад назначению российского арбитра Сергея Карасева на матч группового этапа чемпионата мира между Австралией и Перу. Он уверен, что это не последнее назначение отечественного рефери на данном турнире.

- Приятно, что российский арбитр судит матч чемпионата мира, приятно, что это воспитанник московского футбола и московской коллегии судей, - цитирует Анохина РИА Новости. - Карасев достиг успехов на международном уровне и заслужил работать на чемпионате мира. Ничего страшного в том, что он получил назначение практически в самом конце группового турнира, нет. Уверен, Карасев будет судить еще не одну игру на чемпионате мира.

Напомним, Карасев и его помощники Тихон Калугин и Антон Аверьянов – единственная российская бригада арбитров, получившая возможность обслуживать матчи домашнего чемпионата мира.

Мировое первенство проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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