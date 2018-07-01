Сергей Анохин: "Слухи о допинге Черышева? Западные СМИ сами себя обесчестили"

Член исполкома РФС Сергей Анохин в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании прокомментировал информацию испанских СМИ о, якобы, проблемах с допингом у полузащитника национальной команды и "Вильярреала" Дениса Черышева. Накануне союз выступил с официальным заявлением по этому вопросу.

– На сайте Российского футбольного союза есть заявление о том, что (игроки) не используют допинг. Не могли этого делать, – сказал Анохин. – Я уверен, что этого нет.

А инсинуации вокруг допинга мы давно видим, еще с Олимпиады 2014 года. Мы к этому привыкли, а западные СМИ сами себя обесчестили этим – и допингом, и проблемами с болельщиками, которые они пытались раздуть. Ничего такого нет и не будет. (Сергей ЕГОРОВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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