Сергей Анохин: "Надеюсь только на победу. Другого и быть не может"

Член исполкома РФС Сергей Анохин не стал комментировать решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова сыграть в 1/8 финала чемпионата мира против Испании в пять защитников. Он отметил, что понимает, как будет играть команда в предстоящей встрече.

- Какие у вас ожидания от игры?

- Я верю только в победу, готовлюсь к положительному результату, - сказал Анохин. - Я знаю настрой сборной, как мы будем играть и примерно понимаю, что это должно принести результат. Поэтому надеюсь только на победу. Другого и быть не может. Как минимум, в моей голове.

- В пять защитников играем. Что это такое?

- По тактике вам лучше поинтересоваться у Станислава Саламовича. Я готов прокомментировать настрой и результат. И готов прокомментировать то, что мы сделали для того, чтобы сборная хорошо сыграла. (Сергей ЕГОРОВ)

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ