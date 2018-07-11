Сергей Анохин: "Игроков сборной России надо наградить званиями заслуженного мастера спорта"

Вице-президент РФС Сергей Анохин сообщил, что инициатива о награждении футболистов и тренеров сборной России почетными званиями исходит от РФС и Министерства спорта РФ. Ранее бюро исполкома РФС приняло решение ходатайствовать перед Министерством спорта о присвоении званий заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера футболистам и тренерам национальной команды после того, как сборная России впервые в истории пробилась в 1/4 финала чемпионата мира.

- Это совместная инициатива как РФС, так и Минспорта, - цитирует ТАСС Анохина. - Профильная федерация должна обратиться в Минспорта, что и было сделано. Считаю, что ребят надо наградить этими званиями. Когда, это уже процедурный вопрос, но постараемся сделать это побыстрее.

Звание заслуженного мастера спорта может быть присуждено за призовые места на Олимпиаде, Паралимпиаде или Сурдлимпиаде, а также за победы на чемпионате или Кубке мира, или чемпионате и Кубке Европы. В порядке исключения спортсменам может присуждено это звание "за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство".

Сборная России на чемпионате мира по футболу