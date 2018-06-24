Сергей Анохин: "40 московских футболистов тренируются вместе с судьями ЧМ-2018"

Вице-президент РФС Сергей Анохин сообщил, что сорок футболистов московских команд "Строгино", "Чертаново" и ФШМ ежедневно принимают участие в тренировках арбитров матчей чемпионата мира-2018 на стадионе "Локомотив".

- Все судьи с большим рвением работают на стадионе "Локомотив". Московские футболисты из команд "Строгино", "Чертаново" и ФШМ принимают участие в учебной и практической работе судей, - цитирует "Р-Спорт" Анохина. - Каждый день 40 ребят ездят туда, занимаются под руководством Роберто Розетти, Пьерлуиджи Коллины, помогают судьям оттачивать свои навыки. Уровень арбитров серьезный, конкуренция серьезная.

Участие в тренировках судей - бесценный опыт для молодых игроков в общении с арбитрами мирового уровня, память на всю жизнь. Чемпионат мира принес не просто шикарные стадионы и яркие матчи, но и жизнь вокруг турнира.

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